Жир является главным проводником метастаз в организме

Бельгийские ученые выяснили, что причиной метастазирования рака могут быть жировые отложения.

Исследователи из Бельгии приоткрыли тайну образования раковых метастазов в организме пациентов. Оказывается, клетки опухолей способны проникать в другие ткани за счет жировых отложений, которые формируют новые лимфатические сосуды.

Теоретически данное открытие позволяет надеяться на разработку специфического лекарственного препарата, способного утилизировать жир. Его прием существенно сократил бы риск развития раковых метастаз во время лечения опухолей.