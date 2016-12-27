Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:24, 27 Декабря 2016 Версия для печати

В Новый год мозг атакует тело гормонами радости и стресса

Новогодние праздники оборачиваются для мозга не только радостью, но и стрессом, как выяснили исследователи.

Ученые из Великобритании доказали, что в канун и во время новогодних праздников мозг человека вырабатывает значительное количество гормона удовольствия дофамина. Этот же гормон выделяется при простом взгляде на новогодние украшения и прослушивании праздничной музыки.

Однако помимо дофамина мозг также выбрасывает в организм значительные дозы стрессового гормона адреналина, что объясняется желанием человека поскорее решить все вопросы еще до наступления Нового года. При этом уровень стресса возрастает, если новогодние праздники затягиваются, и человеку требуется значительный период времени для восстановления рабочего процесса.

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