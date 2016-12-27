Здоровье
16:01, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Уже около 1% всех жителей России ВИЧ-инфицированы

Около 1% населения России являются носителями вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), как объявил академик Вадим Покровский.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский подчеркнул, что сегодня приблизительное число россиян, являющихся ВИЧ-инфицированными, составляет полтора миллиона человек. При этом уже около четверти миллиона граждан страны ушли из жизни из-за СПИДа, который является конечной стадией ВИЧ.

На долю подобных смертей приходится 45% всех уходов из жизни по причине инфекционных заболеваний в стране. Покровский объявил, что количество ВИЧ-инфицированных в России продолжает устойчиво расти.

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