Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:40, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Ополаскиватель для рта убивает гонорейные бактерии

Популярный ополаскиватель для рта оказался эффективным средством в деле борьбы с гонореей.

Ополаскиватель для рта листерин, история которого насчитывает уже более 120 лет, существенно сокращает количество гонококков. Речь идет о вызывающих гонорею бактериях, которые находятся в полости рта и горла, не вызывая никаких характерных симптомов.

Эксперименты показали, что полоскания рта листерином в течение минуты позволяют уменьшить количество вызывающих гонорею бактерий на 83%. При этом аналогичное полоскание раствором соли дало эффект лишь на уровне 51%.

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Владимиров Алексей

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