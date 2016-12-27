Ополаскиватель для рта убивает гонорейные бактерии

Популярный ополаскиватель для рта оказался эффективным средством в деле борьбы с гонореей.

Ополаскиватель для рта листерин, история которого насчитывает уже более 120 лет, существенно сокращает количество гонококков. Речь идет о вызывающих гонорею бактериях, которые находятся в полости рта и горла, не вызывая никаких характерных симптомов.

Эксперименты показали, что полоскания рта листерином в течение минуты позволяют уменьшить количество вызывающих гонорею бактерий на 83%. При этом аналогичное полоскание раствором соли дало эффект лишь на уровне 51%.