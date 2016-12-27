Как подготовить себя к празднику морально и физически

Как лучше провести предновогодние дни и как под­готовиться к празднику морально и физически, узнал Sobesednik.ru.

Время, когда мы готовимся к Новому году, – самое волшебное в году. Оно едва ли не лучше самой новогодней ночи, потому что дарит ощущение, что вот-вот случится чудо.

За 2–3 дня

За пару дней до Нового года лучше закончить все дела, какие можно сделать заранее: купить подарки, выбрать наряды, разобраться с работой. Последнее завязано на поверье, что нужно отдать все долги до 31 декабря, иначе потом придется расплачиваться весь год. Конечно, психологически хочется завершить начатое, чтобы не тащить его в новый год, однако это часто заканчивается плохо – вы либо не успеваете, либо управляетесь, но в состоянии выжатого лимона. Есть ли смысл нагружать себя обязательствами, в которых нет нужды и которые ничем не оправданы, кроме примет? Многое из того, что люди пытаются в авральном режиме закрыть до Нового года, вполне может подождать. Новогодняя ночь все равно состоится, а работа снова начнется после каникул. Так надо ли портить ожидание праздника никому не нужными трудовыми подвигами?

За несколько часов

Для всего, что происходит накануне Нового года, действует та же рекомендация: чтобы сохранить волшебный настрой, не надо перегибать палку. Насчет того, как провести 31 декабря, существует множество правил, из которых далеко не все имеют смысл. Вот, например, некоторые.

Лучше день поголодать, чтобы потом поесть от души? Вредный совет для тех, кто, добравшись до новогоднего стола, хочет наброситься на еду, за 20 минут наесться до отвала и больше уже не суметь ничего в себя впихнуть. Кроме того, многочасовое воздержание может сыграть злую шутку с теми, кто планирует пить спиртное. А для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта это вообще противопоказано. В целом же отказ от еды 31 декабря совершенно никак не уменьшит возможный вред праздничного застолья для органов пищеварения или фигуры – разгружаться, чтобы потом с чистой совестью «загрузиться» по полной программе, бессмысленно и вредно.

Чем больше наготовить, тем сытнее проживешь новый год? Еще одно старое поверье, корнями уходящее в те времена, когда сытость человека и его семьи зависела от массы причин, управлять которыми он зачастую не мог. Потому с прогнозами на будущий год было связано так много примет, с помощью языческих поверий и обрядов крестьянин пытался «обеспечить» себе сытую жизнь, как мог. Понятно, что практического смысла в том, чтобы выставить на новогодний стол что только можно, нет – это не более чем суеверие. И пример поведения, не очень разумного с экономической точки зрения: большая часть приготовленного остается несъеденной, отправляется в холодильник и становится проблемой: сначала – как доесть, потом – как не отравиться тем, что доесть катастрофически не успевают.

В 22:00 надо проводить Старый год? А вот этот обычай не лишен смысла. Проводы Старого года обычно заключаются в том, чтобы за пару часов до полуночи выпить немного спиртного и съесть что-нибудь легкое. Для большинства людей это просто традиция, а на самом деле – подготовка к более серьезному застолью. Дело в особенностях расщепления этилового спирта в организме: уровень ферментов, которые за это отвечают, повышается с первой дозой алкоголя и уже дальше организму легче справляться. Однако срабатывает такая подготовка не всегда и не со всеми: у некоторых людей даже минимальная доза алкоголя вызывает неприятные реакции и никак не помогает в дальнейшем.

Ночью 1 января

Вроде бы готовиться уже не к чему, все случилось: Старый год проводили, Новый – встретили. Куранты пробили, желания загаданы, шампанское выпито, и не только оно. Однако еще можно подготовиться к утру 1 января, которое у многих бывает весьма трудным из-за обильных возлияний накануне. Можно ли «постелить соломки» на случай похмелья? Вполне. Можно принять активированный уголь или любой другой адсорбент. Он поможет организму вывести чужеродные вещества, которые образуются в результате расщепления алкоголя. Вещества эти весьма вредны, могут нарушать работу многих органов и даже разрушать их ткани, а покидать организм не спешат. Так вот с помощью адсорбентов, принятых после употребления алкоголя, их можно «поторопить». Утром с той же целью можно съесть что-нибудь богатое клетчаткой – например салат из сырых овощей.

Кстати

«Превентивно» употреблять перед сном препараты типа ацетилсалициловой кислоты, парацетамола или других средств «от головы» и «против похмелья» не стоит. Они ничем не могут помочь заранее, да и в принципе не лечат алкогольные последствия, а лишь тонизируют организм – например как чай или кофе. Не факт, что ему, организму, это нужно в такой сложный для него момент. Парацетамол же вообще не сочетается с алкоголем.