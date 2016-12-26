Успех в жизни чаще ждет голубоглазых, но не кареглазых людей

Цвет глаз может сообщить весьма ценную информацию о врожденных задатках и способностях человека.

Ученые из Университета Луисвилля выяснили, что обладатели глаз с васильковыми радужными оболочками чаще всего попадают в категорию самых талантливых. Наличие голубых глаз также существенно повышало шансы на хорошие результаты в работе и учебе.

Увы, но обладатели самых распространенных в мире карих глаз чаще сталкиваются с недостаточно высоким материальным положением и неудачами в карьере. Чем именно объясняется подобная связь, ученым установить не удалось.