Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:28, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Успех в жизни чаще ждет голубоглазых, но не кареглазых людей

Цвет глаз может сообщить весьма ценную информацию о врожденных задатках и способностях человека.

Ученые из Университета Луисвилля выяснили, что обладатели глаз с васильковыми радужными оболочками чаще всего попадают в категорию самых талантливых. Наличие голубых глаз также существенно повышало шансы на хорошие результаты в работе и учебе.

Увы, но обладатели самых распространенных в мире карих глаз чаще сталкиваются с недостаточно высоким материальным положением и неудачами в карьере. Чем именно объясняется подобная связь, ученым установить не удалось.

читайте также:Болезнь Паркинсона можно заранее разглядеть в глазах пациента
Глазной тест поможет засечь болезнь Паркинсона заранее
Британские ученые разработали глазной тест, позволяющий диагностировать болезнь Паркинсона еще до появления симптомов »

читайте также:Молоко матери защищает недоношенных детей от тяжелой болезни зрения
Грудное вскармливание защищает недоношенных от потери зрения
Исследователи из США установили, что грудное вскармливание снижает риск серьезной болезни глаз младенцев »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Эксперт-летчик не верит в версию о некачественном горючем на Ту-154
17:43, 26 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с экспертом-летчиком версию о некачественном топливе как причине падения Ту-154 Минобороны
»
"Так быть не должно". Россия скорбит по жертвам Ту-154; первые версии
17:04, 26 Декабря 2016
Все о крушении Ту-154 в Сочи и первые версии катастрофы, в которой погибли хор Александрова, журналисты и доктор Лиза
»
Данила Козловский ищет идеальную жену в образе ягуара
16:13, 26 Декабря 2016
Данила Козловский представил «семейный» проект «Азбука 2.0» и вместе с детьми сам сделал новогоднюю открытку
»