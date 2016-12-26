Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:13, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Однообразное питание не дает человеку нормально высыпаться

Причиной серьезных нарушений сна может стать слишком однообразное питание, как выяснили ученые из США.

Исследователи из Университета Пенсильвании доказали, что чрезмерно однообразный рацион может лишить человека нормального сна. Оказалось, что питающиеся одними и теми же продуктами люди спят по ночам, в среднем, не более 5-6 часов, и такой же недосып вызывает нехватка воды.

А вот разнообразное питание помогало человеку спать по 7-8 часов. Именно такая продолжительность сна рекомендована экспертами Всемирной организации здравоохранения.

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