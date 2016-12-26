Однообразное питание не дает человеку нормально высыпаться

Причиной серьезных нарушений сна может стать слишком однообразное питание, как выяснили ученые из США.

Исследователи из Университета Пенсильвании доказали, что чрезмерно однообразный рацион может лишить человека нормального сна. Оказалось, что питающиеся одними и теми же продуктами люди спят по ночам, в среднем, не более 5-6 часов, и такой же недосып вызывает нехватка воды.

А вот разнообразное питание помогало человеку спать по 7-8 часов. Именно такая продолжительность сна рекомендована экспертами Всемирной организации здравоохранения.