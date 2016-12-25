Ученые рассказали, почему становиться отцом лучше после 30 лет

Специалисты провели исследования и определили лучший возраст для того, чтобы стать отцом.

Как сообщают зарубежные СМИ, ученые на основании своих исследований сделали вывод, что мужчине лучше всего задуматься об отцовстве после 30 лет. По мнению специалистов, мужчины после 30 лет обретают необходимую зрелость для того, чтобы стать хорошими родителями.

При этом эксперты подчеркивают, что мужчине лучше успеть завести ребенка до 40 лет. Исследователи объясняют это тем, что у мужчин после 40 лет повышен риск рождения детей с заболеваниями и дефектами.