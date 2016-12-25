Ученые предложили заменить лекарства от импотенции имплантами

Немецкие ученые провели исследования и предложили новый способ вылечить импотенцию у молодых мужчин.

Как сообщают немецкие СМИ, специалисты из Германии провели исследования среди мужчин от 28 до 39 лет и выяснили, что 4% из них страдают импотенцией. Причиной развития импотенции у многих из них стал сахарный диабет. В качестве лечения импотенции врачи рекомендовали мужчинам принимать лекарство ФДЭ-5, однако оно не подошло для всех пациентов, так как имеет побочные эффекты.

Тогда ученые предложили мужчинам отказаться от таблеток и вживить имплант. Немецкие СМИ отмечают, что 91% участников эксперимента, согласившихся на импланты, остались довольны результатом.