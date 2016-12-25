Минздрав не зазывает. Как мошенники прикидываются настоящими врачами

Как раскручивают на лекарства и анализы от имени чиновников, узнал Sobesednik.ru.

Для мошенника главное – чтобы ему доверяли. Граждане, интересующиеся чужими деньгами, теперь используют почти беспроигрышный вариант: они прикрываются громкими названиями министерств и ведомств.

Федеральное и бесплатное

У меня зазвонил телефон. Звонивший представился сотрудником департамента здравоохранения Москвы и предложил пройти лечение от ожирения – якобы в рамках программы по оздоровлению населения. Узнав, какой у меня вес, собеседник положил трубку.

А потом позвонили опять. На этот раз якобы в рамках федеральной программы «Здоровая Россия». Мне снова пообещали стройность, а для начала – биоимпедансное обследование состава тела. Это когда определяют количество мышц, жира и жидкости в организме.

– Абсолютно научная процедура, – объяснил потом диетолог Алексей Ковальков.

Реально существует и упомянутая программа «Здоровая Россия». В ее рамках были открыты центры здоровья, в которых можно пройти обследование, в том числе биоимпедансное.

Слова «федеральная программа» и «бесплатно» сделали свое дело, и я согласилась. Но на месте удивилась: меня пригласили в один из коммерческих центров диетологии. У входа висел плакат со слоганом, не оставляющим никаких сомнений насчет федеральности и бесплатности: «Приведи подругу и получи скидку 35%».

Полис ОМС, который меня попросили принести (они, кстати, необходимы в настоящих центрах здоровья), не понадобился. Администратор перепоручила меня молодому мужчине – если верить бейджику на халате, по имени Саид.

– Я инструктор, – представился тот. – Вы попали в руки профессионалов.

«У вас недобор веса, надо худеть»

Саид измерил мой рост, предложил встать на весы, а потом подключил к руке и щиколотке браслеты с проводами. Результат потом озвучил диетолог:

– У вас недобор 3 кг. Но если вы хотите еще похудеть, мы вам поможем. Вам не 25 лет, метаболизм замедляется, килограммы будут набираться.

В голове не укладывалось: выходит, я толстая потенциально? Со слов сотрудников центра, так и есть: надо худеть с помощью специалистов профилактически, иначе потом придется тратить «космические деньги».

– Дадим вам большую субсидию, – сообщил Саид, заметив в моем взгляде сомнение.

«Субсидию» он называл то «скидкой», то «льготой», а на прямой вопрос, какое отношение происходящее имеет к программе «Здоровая Россия», не отвечал ни прямо, ни криво (ответ я потом нашла сама на сайте центра: они не работают по федеральной программе – у них акция с таким же названием). В конце концов Саид позвал на помощь «специалиста по финансам» Камиллу.

– У вас есть льготы? Может, вы пенсионер? – спросила она, глядя на 35-летнюю меня. – Тогда мы дадим вам 25-процентную скидку! Проценты, заплаченные нашим банкам-партнерам, мы вернем в виде услуг. Решайтесь! Такая скидка только сегодня!

Звонок врача пациенту с указанием купить лекарство – бред Фото: Global Look Press

Все это – скидки, льготы, призывы и заверения, что завтра будет поздно – классика развода. Мне предложили мини-курс за 67 тысяч рублей. В него входили 4 визита к диетологу и несколько анализов – гормональный, биохимический и исследование волос на микро- и макроэлементы, которые сотрудники гордо именовали «дорогими анализами типа ДНК». Обещалось, что диетолог разработает специально для меня меню и будет давать советы. Их я, кстати, увидела краем глаза в образце «дневника худеющего», и они поражают своей «эксклюзивностью»: например, надо есть поменьше сладкого.

За 67 тысяч рублей можно полгода заниматься в фитнес-центре, благодаря чему реально худеют.

– Вы будете тратить на себя 150 рублей в день. Разве это много?! – не отступалась Камилла. – Это надо вам, мне никакой выгоды – я на окладе сижу.

На этой фальшивой ноте я развернулась и ушла. Надеюсь, эта история сэкономит вам время (и деньги), если вдруг надумаете согласиться на бесплатное обследование чего-либо.

«Доктор» прописал

Истории про чудо-добавки, которые лечат от всего, казалось бы, не действуют даже на пенсионеров, на которых рассчитаны. Но их распространители тоже нашли способ представить свой товар так, чтобы вернуть потребительский интерес. Они теперь выступают якобы от имени известных врачей, которые в большинстве случаев даже не в курсе происходящего.

Недавно главный офтальмолог Петербурга профессор Юрий Астахов обратился с заявлением в прокуратуру. Мошенники опубликовали в интернете интервью, в котором он расхваливает препарат «Голубитокс». БАД на основе «экстракта голубики из экологически чистых регионов» лечит якобы практически все – от глаукомы до геморроя. Юрий Сергеевич, разумеется, никакого интервью не давал и, когда узнал, что рекламирует сомнительное лекарство, был в негодовании. Он вполне допускает, что кто-то из его многочисленных пациентов мог принять интервью за чистую монету.

– Я не знаю, что это за препарат и какие у него могут быть последствия, – возмущается Астахов. – Человек может просто потратить деньги впустую, вместо того чтобы купить на них что-то действительно нужное. Винить потом будут меня.

По словам профессора, похожее случалось и с его коллегами. От их имени или якобы по их просьбе пациентам звонили неизвестные, которые объясняли: доктор якобы просил передать, что операцию проводить не нужно, надо купить определенный препарат. Некоторые так и поступали – не всем хватало сообразительности дождаться приема врача, позвонить ему лично или хотя бы в поликлинику.

Профессор Астахов говорит, что звонок врача пациенту с указанием купить лекарство – бред. Ситуация выглядит неэтично, ни один нормальный специалист на это не пойдет. Назначить препарат врач может только лично после осмотра и беседы с больным. К сожалению, понимают это не все.

Чиновники граждан не обзванивают

Как быть, если по телефону неизвестные предлагают бесплатное обследование по государственной программе, объяснил Игорь ЦИКОРИН, сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения г. Москвы:

– Функционал чиновников ограничен, и обзвон граждан в него не входит. Департамент здравоохранения в принципе никаких услуг не предлагает, у него другие задачи. Обычно в департаментах есть отделы, которые взаимодействуют с гражданами, но они отвечают на запросы письменно. Также есть такие формы взаимодействия, как личный прием и горячая линия. Существуют различные государственные программы, и если вам предложили пройти обследование, эту информацию можно проверить, позвонив в департамент по горячей линии.

«Проверки» шагают по стране

От имени министерств и ведомств обманывают не только пожилых и доверчивых, но и молодых и продвинутых. Сейчас в регионах активизировались «сотрудники Роспотребнадзора», которые звонят предпринимателям, пугают грядущими проверками и требуют перечислить деньги в обмен на послабления со стороны «ревизоров». Ведомство призывает не доверять обманщикам и звонить в полицию.