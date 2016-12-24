Здоровье
Источник: "Мир 24"
10:37, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Орехи и зерновые могут вызывать кариес наравне с сахаром

Останки первобытных людей помогли ученым выяснить, что может стать причиной кариеса.

Как пишет издание «Мир 24», археологи изучили останки древних людей, которые населяли планету около 15 тысяч лет назад. В ходе анализа ученые выяснили, что предки современных людей тоже страдали от кариеса, несмотря на то, что в те времена еще не научились производить сахар.

Таким образом эксперты подтвердили, что кариес может образоваться не только из-за употребления большого количества сладкого. 15 тысяч лет назад люди питались в основном мясом, фруктами и овощами. По мнению ученых, к образованию кариеса у наших предков привела в первую очередь растительная пища.

По данным исследователей, орехи, корнеплоды и зерновые культуры содержат большое количество углеводов, которые, смешиваясь со слюной, распадаются до простых сахаров. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий, что и могло стать причиной кариеса у первобытного человека.

Археологи также отметили, что в те времена люди уже пытались бороться с кариесом: они лечили зубы камнями, а пломбировали с помощью воска.

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