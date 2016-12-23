Время смерти человека можно определить с помощью бактерий

Исследователи из Университета Нью-Йорка выяснили, что трупные яды помогут определить точное время смерти человека.

Новая методика определения времени смерти придет на помощь сотрудникам правоохранительных органов. Американские ученые сделали свое открытие, исследуя цикл жизни трупных бактерий, которые начинают распространяться в организме только после ухода человека из жизни.

Оказалось, что набор этих бактерий меняется каждый час. Следовательно, время смерти человека можно установить с точностью до одного часа, а если смерть произошла несколько недель или месяцев назад, то с точностью до одного дня.