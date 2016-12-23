Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:34, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Время смерти человека можно определить с помощью бактерий

Исследователи из Университета Нью-Йорка выяснили, что трупные яды помогут определить точное время смерти человека.

Новая методика определения времени смерти придет на помощь сотрудникам правоохранительных органов. Американские ученые сделали свое открытие, исследуя цикл жизни трупных бактерий, которые начинают распространяться в организме только после ухода человека из жизни.

Оказалось, что набор этих бактерий меняется каждый час. Следовательно, время смерти человека можно установить с точностью до одного часа, а если смерть произошла несколько недель или месяцев назад, то с точностью до одного дня.

читайте также:Создан мощный тест, который поможет лечит устойчивые к лекарствам болезни
Супербактерии и туберкулез можно обнаружить за 3 минуты
Оксфордские ученые разработали трехминутный тест на ЗППП, кишечную палочку и супермикробы, включая MRSA »

читайте также:Война бактерий поможет победить устойчивые к антибиотикам инфекции
Опасные патогены можно уничтожать за счет "войны бактерий"
Естественные механизмы войны бактерий можно использовать для воздействия на опасные для здоровья патогены »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками
13:05, 24 Декабря 2016
Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru
»
Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"
11:55, 24 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры»
»
77 дней седьмой Думы: подводим первые итоги или еще рано?
11:32, 24 Декабря 2016
Законодательные и организационные итоги первой сессии новой Государственной думы обсудил с политологом Sobesednik.ru
»