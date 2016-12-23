Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:23, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Спорт поможет сдерживать симптомы болезни Паркинсона

Регулярные физические нагрузки являются хорошим методом борьбы с симптомами болезни Паркинсона.

Жертвам болезни Паркинсона бывает трудно заниматься любой физической активностью, однако исследователи из США выяснили, что регулярные нагрузки оказывают значительное положительное воздействие на состояние здоровья таких пациентов. В частности, у них улучшается походка и снижается риск падений, чреватых переломами.

Характерным следствием болезни Паркинсона является снижение выработки мозгом нейротрансмиттера дофамина, что приводит к существенному ухудшению контроля за движениями. Физическая активность производит позитивный эффект, частично восстанавливая этот контроль.

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