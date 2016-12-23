Кальмары, палтус и креветки помогут прожить подольше

Морепродукты увеличивают продолжительность жизни человека за счёт жирных кислот Омега-3, как выяснили исследователи.

Ученые из Гарвардского университета в США доказали, что содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты Омега-3 продлевают жизнь человека. Это показали результаты наблюдений за двумя группами людей, первая из которых активно употребляла морепродукты, а вторая придерживалась привычного рациона.

К концу периода наблюдений смертность от инсультов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний в первой группе была ощутимо меньшей, чем во второй. Особо полезными были признаны форель, скумбрия и палтус, а также устрицы, креветки и кальмары.