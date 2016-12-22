Умение терпеть боль мешает женщинам лечить инфаркты вовремя

Более высокий болевой порог приводит к тому, что многие женщины не замечают перенесённого инфаркта.

Исследователи из Норвегии выяснили, что представительницы прекрасного пола на 50% чаще мужчин упускают свои инфаркты, не получая необходимого лечения. Между тем известно, что от вовремя оказанной помощи зависит успех в деле борьбы с этим опасным заболеванием.

Оказывается, хотя женское сердце на 12% легче мужского, женщины лучше справляются с болью и чаще игнорируют неприятные симптомы. Именно поэтому число женщин, перенесших так называемые «тихие инфаркты», почти в полтора раза превышает аналогичное число мужчин.