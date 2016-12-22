Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:18, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Привычка спать на боку защитит от Альцгеймера и Паркинсона

Привычка спать на боку является весьма полезной для работы мозга, как установили американские исследователи.

Накопленные во время дневного периода суток в мозге отходы жизнедеятельности, которые являются следствием обмена веществ, гораздо более эффективно выводятся, если человек спит на боку. Исследователи подчеркивают, что длительное скопление подобных отходов может вызывать болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Впрочем, сон на левом боку не показан людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну а необходимость постоянно спать на одном правом боку может быть слишком утомительной.

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