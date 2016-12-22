Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:28, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Мозг мужчины весит больше женского, но стареет быстрее

Мужской мозг подвергается естественным процессам старения в более быстром темпе, чем женский, как установили ученые.

Низкая скорость кровообращения приводит к тому, что мозг мужчины стареет быстрее женского. Таковы результаты наблюдений за 200 добровольцами в возрасте от 18 до 80 лет, мозг которых изучали с помощью МРТ.

Хотя этот орган мужчины весит на 12% больше, чем женский мозг, скорость процессов кровообращения здесь в 1,3 раза ниже. А именно это и способствует тому, что ткани мозга изнашиваются быстрее, чем у женщин.

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Владимиров Алексей

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