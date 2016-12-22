Мозг мужчины весит больше женского, но стареет быстрее

Мужской мозг подвергается естественным процессам старения в более быстром темпе, чем женский, как установили ученые.

Низкая скорость кровообращения приводит к тому, что мозг мужчины стареет быстрее женского. Таковы результаты наблюдений за 200 добровольцами в возрасте от 18 до 80 лет, мозг которых изучали с помощью МРТ.

Хотя этот орган мужчины весит на 12% больше, чем женский мозг, скорость процессов кровообращения здесь в 1,3 раза ниже. А именно это и способствует тому, что ткани мозга изнашиваются быстрее, чем у женщин.