Исследования в области рака: 5 главных поводов для оптимизма

От иммунотерапии до таргетной медицины – названы главные надежды человечества в борьбе с раком

У человечества есть 5 поводов для оптимизма в деле борьбы с раком, как считают американские эксперты.

За последние 20 лет смертность от рака снизилась приблизительно на 15%, как уже сообщал Sobesednik.ru. Это связано с новыми достижениями науки и более ранней диагностикой.

Эксперты сайта Mskcc.org назвали 5 причин для оптимизма в сфере борьбы со злокачественными образованиями, на реализацию которых мы можем надеяться в ближайшем будущем.

Таргетная медицина. В ближайшем будущем каждый человек, нуждающийся в терапии, будет получать лечение, разработанное специально под нужды его организма. Медицина отходит от использования универсальных методов, которые одинаковы для всех больных. Особенно таргетная терапия важна для онкологии, так как уникальность проявляют не только люди, но и поражающие их тела опухоли. Таргетные, или направленные, терапии, основанные на многочисленных анализах и расчетах, стремительно развиваются все последние годы. Активно применяется в этом направлении и технология секвенирования ДНК.

Иммунотерапия. По признанию многих экспертов, это самое перспективное направление в онкологии. Ученые и врачи помогают иммунной системе пациентов самостоятельно уничтожать опухоли. Лекарства на основе специфических антител вроде ниволумаба или ипилимумаба демонстрируют потрясающие результаты, избавляя некоторых пациентов от казавшейся полностью неизлечимой злокачественной меланомы. Лекарства помогают не всем, но ученые работают над тем, чтобы это изменить.

Клеточная терапия и «живые» лекарства. В дополнение к иммунотерапии ученые развивают другую схожую стратегию, при которой собственные Т-клетки пациента лучше подготавливаются к атаке на злокачественные клетки. Этот вид лечения получил название терапии химерными антигенными рецепторами. Т-клетки собираются из крови пациента, генетически обучаются на распознавание определенных белков в раковых клетках, а затем вводятся обратно в кровоток.

Эпигенетическая терапия. Врачи уже давно сражаются с опухолями, пытаясь отравить их химическими веществами и радиацией. Но что, если рак можно лечить другими путями за счет превращения злокачественных клеток в нормальные? Именно на это направлена эпигенетическая терапия, в ходе которой ученые заставляют гены определенным образом переключаться в зависимости от обстоятельств. Она поможет помочь не только при лечении рака, но и других болезней.

Исследования в области метастазов. 200 лет без малого наука пытается разобраться в процессе метастазирования рака, из-за которого клетки опухолей мигрируют в другие части тела и вызывают новые злокачественные образования. Именно метастазы вызывают 90% всех смертей от рака. В последние годы удалось обнаружить гены и сигнальные пути, которые воздействуют на распространение рака груди и нейробластомы в мозге, а также метастазов рака почки к разным органам. Выяснилось, что клетки метастатических опухолей обладают уникальной возможностью приклеиваться к кровеносным сосудам, что помогает им распространяться. Установлено, как эти клетки прячутся и остаются неопознанными иммунной системой. А это открывает новые перспективы в лечении рака.

Недавно также ученым, как писал Sobesednik.ru, удалось выяснить причины образования метастазов на самых ранних стадиях развития рака.