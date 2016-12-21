Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:51, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Избыток алюминия может привести к старческому слабоумию

Алюминий может быть одной из причин возникновения старческого слабоумия, как установили немецкие ученые.

Изучив мозг людей, страдающих от болезни Альцгеймера, ученые обнаружили там избыток алюминия. Уровень этого металла был таким, который обычно наблюдается среди жертв энцефалопатии.

По словам исследователей, отложения алюминия в мозге можно заметить уже после 30 и 40 лет, а в дальнейшем они продолжают накапливаться. Вполне возможно, что причиной этого является металлическая посуда или столовые приборы.

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