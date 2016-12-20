Новые вспышки менингита: пять поводов для тревоги

В начале декабря на одном из факультетов МГУ объявлен карантин: там от менингита умерла студентка, узнал Sobesednik.ru.

Выяснилось, что болезнь была вызвана возбудителем, который встречается в России довольно редко. Погибшая девушка предположительно заразилась не на учебе, а в поездке в один из подмосковных домов отдыха – об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Это лишний раз подтверждает то, о чем не раз предупреждали врачи: риск заболеть менингитом существует всегда. Без всяких вспышек каждый год в России регистрируется 150–200 случаев гибели людей от этой болезни. Например, только за последние недели стало известно о смерти солдата-срочника в Нижнем Тагиле и трехлетнего ребенка в Орловской области.

Вызывает эту болезнь менингококковая инфекция, которая бывает нескольких видов: для нашей страны характерны серогруппы А, В и С. Однако студентка МГУ погибла от менингита типа W. Ранее в Москве был еще один смертельный случай от такого менингита, хотя встречается этот возбудитель в нашей стране довольно редко.

– Распространение менингококка типа W началось в 2000 году, когда была зарегистрирована вспышка в Саудовской Аравии во время хаджа, – рассказывает эксперт по иммунопрофилактике, педиатр Александр Гольдштейн. – С тех пор он стал регистрироваться в других частях света. В последние 2–3 года – все чаще, по неизвестной пока причине. В Великобритании, например, из-за этого сейчас проводится массовая вакцинация подростков от менингококкового менингита.

Любой бактериальный менингит может вызывать глухоту, потерю зрения, эпилепсию, параличи, смертельные исходы. Причем развивается он очень быстро – счет порой идет на часы, поэтому при малейших подозрениях нужна скорая помощь. Менингит типа W протекает так же, однако, по словам Александра Гольдштейна, у него есть особенность:

– Было установлено, что он чаще дает симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это странно, ведь по идее менингококк не должен поражать кишечник.

Эксперты предполагают, что в будущем этот пока редкий для нашей страны менингит будет напоминать о себе чаще. К счастью, от этой болезни можно сделать прививку, и вакцины защищают в том числе от менингита типа W.

5 поводов для тревоги

1. Резкое повышение температуры.

2. Сильная головная боль (у маленького ребенка это можно заподозрить по резкому крику).

3. Невозможность прижать подбородок к груди.

4. Апатия, ступор или, наоборот, необычное возбуждение.

5. Появление сыпи. Из-за вероятности менингита надо вызывать скорую при любом сочетании сыпи и высокой температуры!

Заразить ребенка могут его собственные родители

Доктор медицинских наук Владимир ТАТОЧЕНКО, главный научный сотрудник НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей:

– Менингит передается воздушно-капельным путем, в повседневных условиях. Человек может быть переносчиком инфекции, но сам не болеть. Например, согласно научным данным, от 8 до 25 процентов всего населения являются здоровыми носителями менингококка в носоглотке. Кроме того, можно быть носителем менингококка, а потом при определенных условиях заболеть – например при снижении сопротивляемости организма, из-за стрессов, болезней. Ребенка, например, могут заразить как другие дети в закрытых коллективах – например в детском саду, школе, спортивных секциях, – так и родители.