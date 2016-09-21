Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:48, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Занятия в школах нужно начинать в 10-11 часов утра

Ради повышения успеваемости школьники младших и старших классов должны начинать занятия в разное время.

Ученые из Оксфордского университета доказали, что успеваемость школьника напрямую зависит от времени начала уроков, и старшеклассникам нужно больше времени для того, чтобы выспаться, чем ученикам младших классов. Это связано с тем, что подростки ложатся спать гораздо позже более маленьких детей.

Поэтому распространенное во всех школах одинаковое время начала уроков для учеников всех классов должно быть изменено. При этом исследователи считают, что занятия в классах должны начинаться не 8-9 утра, как это принято почти всюду, а в 10 -11, и это повысит успеваемость детей на 10%.

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