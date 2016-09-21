Здоровье
Источник: Американские СМИ
13:55, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Употребление арахиса с 4 месяцев защищает детей от аллергии

Чем раньше в рационе ребенка появятся арахис и яйца, тем ниже риск развития пищевых аллергий, как установили ученые.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что если малыш впервые пробует арахис в возрасте от 4 месяцев до 11, то впоследствии его риск столкнуться с пищевой аллергии на орехи снижается на 70%. Первое употребление яиц в возрасте 4-6 месяцев позволяет снизить опасность развития аллергии на этот продукт на 40%.

Это исследование полностью опровергает ныне существующие рекомендации для родителей не кормить маленьких детей продуктами питания, способными вызывать аллергию. Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что малышам ни в коем случае нельзя давать цельные орехи арахиса, так как они могут ими подавиться.

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Владимиров Алексей

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