Употребление арахиса с 4 месяцев защищает детей от аллергии

Чем раньше в рационе ребенка появятся арахис и яйца, тем ниже риск развития пищевых аллергий, как установили ученые.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что если малыш впервые пробует арахис в возрасте от 4 месяцев до 11, то впоследствии его риск столкнуться с пищевой аллергии на орехи снижается на 70%. Первое употребление яиц в возрасте 4-6 месяцев позволяет снизить опасность развития аллергии на этот продукт на 40%.

Это исследование полностью опровергает ныне существующие рекомендации для родителей не кормить маленьких детей продуктами питания, способными вызывать аллергию. Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что малышам ни в коем случае нельзя давать цельные орехи арахиса, так как они могут ими подавиться.