Найдена молекула, останавливающая старческое слабоумие

Испанские ученые смогли остановить модель болезни Альцгеймера, искусственно построенную у лабораторных мышей.

Исследователи из Высшего совета по научным исследованиям Мадридского университета Комплутенсе и Автономного университета Барселоны в ходе опытов с лабораторными мышами выяснили, что молекула под названием ASS234 помогает останавливать развитие старческого слабоумия, или болезни Альцгеймера. Препарат также весьма эффективен в деле снижения проявления симптомов этого пока что неизлечимого заболевания.

Молекулу ученые получили на основе сочетания двух ранее известных частиц. Впрочем, успех исследования с участием мышей еще не означает, что ASS234 будет эффективна и при лечении деменции у людей.