Минздрав не отменит пробу Манту?

Новый порядок обследования на туберкулез Минздрава породил разговоры об отмене пробы Манту, узнал Sobesednik.ru.

О том, что происходит на самом деле, рассказал детский фтизиатр Григорий Климов, заведующий филиалом Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.

Поводом для родительских волнений и возражений некоторых врачей стал проект приказа «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза», предложенный Минздравом еще в конце весны, – работа над ним подходит к концу, и документ будет принят в ближайшее время. В реальности речь идет не о полной отмене туберкулиновой пробы (она же проба Манту) и, конечно, не о прекращении обследования детей на туберкулез. Согласно новому приказу, Манту предлагается делать не всем детям, а лишь дошкольникам. Начиная с 8 и до 14 лет обследование на туберкулез будут проводить с помощью другой кожной пробы – с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (она же диаскинтест).

По словам Григория Климова, никакой проблемы в этом нет. Как нет и смысла спорить, какой из двух анализов лучше или надежнее:

– Некоторые врачи высказываются то в пользу пробы Манту и против диаскинтеста, то наоборот, что совершенно неправильно. Это кожные иммунологические тесты, проводятся они практически одинаково, однако их даже сравнивать нельзя – у них разное предназначение. Ежегодная проба с туберкулином, то есть Манту, позволяет выявить момент, когда ребенок впервые встретился с туберкулезом. Это не проблема, но об этом нужно знать. Диаскинтест же показывает, размножается возбудитель туберкулеза в организме или нет. Оба теста очень чувствительны и информативны, и оба они нужны.

По существующему сейчас правилу диаскинтест проводят, если реакция Манту у ребенка выходит за рамки нормы или он контактирует с больным туберкулезом. Диаскинтест может быть отрицательным или положительным – третьего не дано.

– Если он положительный, значит, в организме в данный момент размножаются микобактерии, – объясняет доктор Климов. – Родителям в это поверить бывает трудно, потому что ребенок выглядит совершенно здоровым. Но на самом деле он либо в состоянии предболезни, либо болен туберкулезом. В обоих случаях его обязательно нужно лечить. В первом мы можем убить инфекцию и предотвратить тем самым болезнь.

По словам фтизиатра, совсем отказываться от пробы Манту никто не собирается, а ее отмена для детей старше 8 лет – не повод для паники. Выбор возраста, кстати, связан с тем, что обычно к 7–8 годам дети уже «знакомятся» с туберкулезом и в дальнейшем нужно только следить, не начал ли он развиваться. Хотя первая встреча может случиться как раньше, так и позже – и в 10 лет, и даже в 15.

– Как говорит главный фтизиатр Москвы Елена Богородская, проба Манту – это артиллерия по площадям, а диаскинтест – это снайперская винтовка, – цитирует Григорий Климов. – И в идеале, конечно, нужно проводить эти пробы одновременно – в паре они дают исчерпывающую информацию. Но и в том, что проба Манту останется для детей до 7 лет, а потом – диаскинтест, нет никакой трагедии.

Памятка родителям

Как правильно обследовать ребенка на туберкулез

Шаг 1. Раз в год проводится проба Манту. Если результат отличен от нормального, назначается диаскинтест. Отрицательный результат в 7 лет говорит о том, что ребенку нужна повторная вакцинация БЦЖ.

Шаг 2. При отрицательной пробе диаскинтеста больше ничего делать не нужно – туберкулеза нет. Если она положительная, ребенка для начала должен осмотреть детский фтизиатр. Он назначает анализы мочи, крови, мокроты – ее, правда, у детей собрать не всегда получается. Потом ребенка обязательно направляют на компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки.

Шаг 3. Если КТ в норме, делается заключение «латентная туберкулезная инфекция». Это не болезнь, так что лечиться можно на дому под контролем врача.

Шаг 4. В том случае, если КТ показала наличие туберкулеза, случай рассматривает врачебная комиссия из ведущих фтизиатров и рентгенологов региона, – она же направляет на лечение. Один врач такой диагноз, как туберкулез, поставить просто не имеет права.