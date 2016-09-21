Курение нарушает работу более 7 000 генов человека

Генетические изменения не исчезают в организме человека и через несколько десятков лет после отказа от курения.

Американские исследователи выяснили, что курение приводит к воздействию на более чем 7 000 генов в ДНК человека. При этом речь идет о метиляции ДНК — генетическом изменении, которое не затрагивает код гена, но воздействует на степень его выраженности.

Хотя через несколько лет после отказа от курения большинство генов начинает работать нормально, некоторые изменения сохраняются и через 30 лет. Тем важнее для человека вообще никогда не курить, как подчеркивают авторы исследования.