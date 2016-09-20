Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:10, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Вкусные электронные сигареты признали самыми опасными

Ароматические электронные сигареты являются более опасными для здоровья, как установили онкологи из США.

Американские ученые подчеркивают, что признаваемые безопасными для употребления в пищу вкусовые добавки представляют угрозу для здоровья человека, если вдыхать их вместе с паром от электронных сигарет. Наполнители рождают токсические вещества, увеличивающие риск развития злокачественных новообразований.

В ходе эксперимента ученые воздействовали на клетки бронхов в пробирках различными наполнителями для пара электронных сигарет. Оказалось, что они оказывают значительно более негативное воздействие, чем чистый пар, не содержащий никаких добавок.

читайте также:Электронные сигареты
От пара до дыма – один шаг? Опасна ли мода на электронные сигареты
Ученые рассказали Sobesednik.ru о том, к чему может привести мода на электронные сигареты среди подростков »

читайте также:Эксперты назвали вишневый аромат самым опасным для электронных сигарет
Электронные сигареты со вкусом вишни вреднее всех остальных
Электронные сигареты с вишневым вкусом раздражают дыхательные пути больше, чем остальные разновидности, включая табак »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Звезда сериала "Кухня" подрабатывал унитазом
15:02, 20 Сентября 2016
Осенью зрителей телеканала СТС ждет долгожданная встреча с героями сериала «Мамочки», узнал Sobesednik.ru
»
Карьерные кульбиты Игоря Албина
14:01, 20 Сентября 2016
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин растет буквально на глазах изумленной уже не только санкт-петербургской, но уже и российской общественности
»
Полиция задержала в ЮЗАО экс-участника "Дома-2" за наркотики
13:57, 20 Сентября 2016
20 сентября московская полиция задержала в районе Зюзино бывшего участника телепроекта «Дом-2» Сергея Пустынникова
»