Вкусные электронные сигареты признали самыми опасными

Ароматические электронные сигареты являются более опасными для здоровья, как установили онкологи из США.

Американские ученые подчеркивают, что признаваемые безопасными для употребления в пищу вкусовые добавки представляют угрозу для здоровья человека, если вдыхать их вместе с паром от электронных сигарет. Наполнители рождают токсические вещества, увеличивающие риск развития злокачественных новообразований.

В ходе эксперимента ученые воздействовали на клетки бронхов в пробирках различными наполнителями для пара электронных сигарет. Оказалось, что они оказывают значительно более негативное воздействие, чем чистый пар, не содержащий никаких добавок.