Вазэктомия не грозит сильному полу развитием рака простаты

Американские ученые доказали, что вазэктомия не увеличивает риск рака простаты и мужчины не должны бояться процедуры.

Вазэктомия представляет собой наиболее радикальный и эффективный метод мужской контрацепции, который зачастую является необратимым. Однако многие мужчины отказываются от него из-за страха перед осложнениями, болями, а также повышенным риском рака простаты, о котором свидетельствовали результаты некоторых исследований.

Эксперты Американского онкологического сообщества проанализировали весь имеющийся объем информации и пришли к выводу о том, что вазэктомия существенно не увеличивает опасность возникновения опухолей простаты. Следовательно, мужчины могут совершенно спокойно обращаться за проведением данной процедуры.