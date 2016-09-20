Здоровье
15:42, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Вазэктомия не грозит сильному полу развитием рака простаты

Американские ученые доказали, что вазэктомия не увеличивает риск рака простаты и мужчины не должны бояться процедуры.

Вазэктомия представляет собой наиболее радикальный и эффективный метод мужской контрацепции, который зачастую является необратимым. Однако многие мужчины отказываются от него из-за страха перед осложнениями, болями, а также повышенным риском рака простаты, о котором свидетельствовали результаты некоторых исследований.

Эксперты Американского онкологического сообщества проанализировали весь имеющийся объем информации и пришли к выводу о том, что вазэктомия существенно не увеличивает опасность возникновения опухолей простаты. Следовательно, мужчины могут совершенно спокойно обращаться за проведением данной процедуры.

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Владимиров Алексей

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