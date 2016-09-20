Успех в лечении рака у мужчин зависит от их выдержки

От способности мужчины психологически выдерживать испытания, связанные с лечением рака, зависят его шансы на успех.

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что страдающие от тревожных состояний пациенты с раком умирают в два раза чаще тех больных, которые выдерживают удары судьбы более спокойно. Таковы результаты наблюдения за почти 16 000 человек в течение 15 лет.

Любопытно, что никакой связи между эмоциональным состоянием женщин и успехом в их борьбе с раком обнаружено не было. Сами авторы исследования объясняют это тем, что женщины чаще обращаются за помощью психологов, когда сталкиваются с эмоциональными трудностями, а мужчины терпят все в одиночестве.