Ученые из России научились растить клетки кожи в лаборатории

Российские ученые овладели техникой выращивания клеток человека в условиях лаборатории, что поможет при лечении ожогов.

Ученые разных стран мира ведут эксперименты по выращиванию тканей человеческого организма, включая и кожу. Заметные достижения в этом вопросе продемонстрировали российские специалисты из Исследовательского центра клеточных технологий, Института пластической хирургии и косметологии, Института хирургии им. А.В. Вишневского и НИИ хирургии детского возраста.

Исследователи считают, что поставленную перед собой задачу им удалось реализовать. Созданные в лабораториях клетки кожи могут использоваться при лечении ожогов, а в ближайшем будущем российские клеточные исследования будут развиваться в направлении создания жировой и хрящевой ткани.