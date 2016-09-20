Здоровье
Источник: Американские СМИ
13:59, 20 Сентября 2016 Версия для печати

На ум ребенка влияют гены матери, но не отца

Американские ученые установили, что интеллектуальный уровень ребенка зависит от развития интеллекта матери, но не отца.

Гениальные мужчины не должны автоматически ожидать проявления интеллекта у своих детей, как выяснили американские ученые. Оказалось, что ребенок наследует интеллект от матери.

От отца ему вместе с генами передается лишь интуиция, так как сам интеллект располагается в Х-хромосоме, которых у женщины две, а у мужчин только одна. Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что переоценивать влияние генов в деле развития интеллекта человека вообще не следует.

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