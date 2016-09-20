На ум ребенка влияют гены матери, но не отца

Американские ученые установили, что интеллектуальный уровень ребенка зависит от развития интеллекта матери, но не отца.

Гениальные мужчины не должны автоматически ожидать проявления интеллекта у своих детей, как выяснили американские ученые. Оказалось, что ребенок наследует интеллект от матери.

От отца ему вместе с генами передается лишь интуиция, так как сам интеллект располагается в Х-хромосоме, которых у женщины две, а у мужчин только одна. Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что переоценивать влияние генов в деле развития интеллекта человека вообще не следует.