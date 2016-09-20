Инсульт молодеет. Что делать?

Инсульт у людей до 45 лет имеет особые причины. Группы риска необходимо обследовать, чтобы избежать смертельной опасности.

Врачи все чаще сталкиваются с инсультами у молодых людей. По классификации ВОЗ молодыми считаются люди младше 45 лет. По данным российских ученых, инсульты в данной возрастной группе составляют от 3 до 13% всех случаев этого заболевания. И если у пациентов среднего возраста и пожилых основными причинами инсульта являются атеросклероз и повышение артериального давления, то у молодых людей, помимо этого, с высокой вероятностью можно встретить более редкие заболевания и состояния. Поэтому важно выявить предрасполагающие факторы как можно раньше для предотвращения опасных последствий.

Врожденные аномалии сосудов мозга

У людей среднего и пожилого возраста при геморрагическом инсульте кровоизлияние в мозг, как правило, возникает на фоне атеросклероза. Стенка кровяного сосуда теряет эластичность и при резком повышении кровяного давления разрывается. А у молодых наиболее частыми причинами геморрагического инсульта являются врожденные изменения сосудистой системы мозга. Источником кровоизлияния могут быть либо аневризмы — мешковидные выпячивания стенки внутримозговых артерий, либо артерио-венозные мальформации, когда между артерией и веной существует не стройная сеть из капилляров, артерий и венул, а клубок неполноценных, лишенных четкой структуры сосудов. Стенки аневризмы и сосудов мальформации очень тонкие и ломкие. Поэтому повышение артериального давления при стрессе или физических нагрузках может привести к их разрыву. Кровь изливается в вещество головного мозга или под оболочки мозга. Возникает резкая, нестерпимая головная боль, светобоязнь, тошнота и повторная рвота, человек может потерять сознание. Спасение — в немедленной квалифицированной медицинской помощи, таким пациентам обычно требуется экстренная нейрохирургическая операция.

Не забываем о гипертонии

Молодые люди не застрахованы от атеросклероза и артериальной гипертензии. Наследственные нарушения обмена липидов встречаются в среднем у 1 из 500 здоровых людей (при них страдает либо метаболизм холестерина, либо другие компоненты жирового обмена). Все эти нарушения сопровождаются ранним тяжелым атеросклерозом сосудов мозга и сердца. В итоге уже в 30 — 40 лет развиваются инсульты и инфаркты. Иногда это происходит раньше, еще в детском возрасте. Гипертоническую болезнь сегодня нередко диагностируют у призывников. При медицинском освидетельствовании примерно у каждого шестого обнаруживают заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом у каждого третьего подростка с зафиксированным повышением АД в дальнейшем сформируется стойкая артериальная гипертензия. Фактор наследственности имеет первостепенное значение и здесь: риск развития ГБ у наследственно предрасположенных повышен в 5 — 6 раз. «Встречая молодого пациента с инсультом, мы обязательно стараемся выявить нарушения свертывания крови, — рассказывает старший научный сотрудник НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, эксперт Федерального социально-образовательного проекта «Стоп-инсульт» Татьяна Харитонова. — Самые частые мутации, которые поражают представителей белой расы — это мутация Лейден (5 —8% европейского населения, в некоторых регионах до 15%), гипергомоцистеинемия (5 — 7%), мутация гена протромбина (до 6%). К сожалению, о предрасположенности организма к тромбообразованию, атеросклерозу, гипертонической болезни у молодого внешне здорового человека практически невозможно догадаться, пока не произошло непоправимое. Большинство людей, которым при малейшем сбое компенсаторных возможностей организма грозит инсульт, попросту не знает об этом. Поэтому единственным способом профилактики инсульта остается устранение провоцирующих факторов — обезвоживания, курения, злоупотребления алкоголем, бесконтрольного приема лекарственных препаратов, а также нормализация массы тела».

Молодые женщины — в группе риска

Раньше считалось, что ишемический инсульт возникает преимущественно у пожилых людей, страдающих атеросклерозом и гипертонией. Однако в последние годы стало очевидно, что такие инсульты наблюдаются и у людей до 45 лет. Это подтверждают данные компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного мозга. Атеросклероз является причиной инсульта у молодых только в 10 — 20% случаев. А в подавляющем большинстве случаев за него несет ответственность нарушение свертываемости крови и, как следствие, образование кровяного сгустка в одном из крупных сосудов, питающих головной мозг. Когда закупориваются артерии крупного диаметра, например, среднемозговая или внутренняя сонная артерия, последствия могут быть летальными.

Причин «загустения» крови может быть несколько, они могут быть как генетически обусловленными, так и приобретенными в течение жизни. Впервые генетическая причина венозных тромбозов была описана в 1965 году, и с тех пор было открыто более двух десятков генетических мутаций, обусловливающих нарушение функции свертывающей и противосвертывающей систем организма, что приводит к повышенному риску тромбообразования. Сгущение крови вследствие обезвоживания, например, при длительной работе в жарких условиях и ограниченном доступе к питьевой воде, само по себе может спровоцировать инсульт. Что касается приобретенных заболеваний, то к тромбообразованию и инсульту могут привести проблемы в иммунной системе, связанные с выработкой особых антител (они называются антителами к фосфолипидам). Часто такие инсульты сочетаются с другими серьезными системными проявлениями. Этот синдром чаще встречается у женщин, потому что они более склонны к иммунным нарушениям. И первыми проявлениями являются не тромбозы мозга, а, к примеру, тромбоз артерии плаценты. Он приводит к выкидышу, спонтанному аборту или внутриутробной гибели плода. Во время беременности могут развиваться тромбозы вен ног. А через какое-то время после родов, а иногда и прямо во время беременности наступает инсульт. Иногда повышение свертываемости крови может быть спровоцировано приемом контрацептивов, содержащих гормон эстроген, в особенности в сочетании с другими факторами риска, например, курением.

Факторы риска инсульта точно такие же, как при других сосудистых заболеваниях Фото: Global Look Press

На долю так называемого кардиоэмболического инсульта приходится около трети всех случаев ишемического инсульта. Из-за нарушения нормальной работы сердечного насоса в полостях сердца формируются небольшие сгустки крови, которые с током крови попадают в мозг и приводят к инсульту. Это наблюдается при воспалении внутренней оболочки сердца — эндокарда, болезнях клапанов сердца, при отдельных формах нарушения сердечного ритма, иногда при остром инфаркте миокарда. У молодых людей на первый план выходят пороки сердца, как врожденные, так и приобретенные, которые необходимо вовремя заподозрить и начать профилактическое лечение.

Ишемический инсульт у молодых может быть следствием механического повреждения сосуда при травме головы или шеи, которая вызывает расслоение стенки сосуда, так называемую диссекцию. Гематома, образовавшаяся в стенке сосуда, сужает его просвет, либо может произойти разрыв внутреннего слоя сосудистой стенки с последующим образованием в этом месте кровяного сгустка. Симптомы нарушения кровообращения могут проявиться и через несколько часов после травмы, и через несколько дней. С течением времени гематома, как и обычный синяк, вполне может рассосаться, и просвет сосуда восстановится. Но так бывает далеко не всегда. Тогда для восстановления нормального кровотока требуется операция.

«Для профилактики этого грозного состояния, конечно, необходимо избегать травм головы и шеи, особенно тем людям, кто склонен к вывихам и растяжениям связок, у кого с детства хрупкие кости или “разболтанные” суставы — это признаки слабости соединительной ткани, из которой, в том числе, построена и стенка кровеносных сосудов, — уточняет Татьяна Харитонова. – Больше других в этом отношении рискуют мотоциклисты, дайверы, представители контактных видов спорта».

Еще одно специфическое для молодого возраста состояние, которое может приводить к инсульту и чаще встречается у женщин — это мигрень, особенно с аурой. Во время приступа мигрени развивается выраженный спазм сосудов в одном из крупных сосудистых бассейнов головного мозга, объем доставки кислорода и питательных веществ к нервным клеткам резко снижается, и при резком дефиците кровоснабжения может развиться инсульт. Поэтому женщины, страдающие мигренью, к тому же принимающие контрацептивы в группе вдвойне повышенного риска.

Лечение и профилактика

Поскольку подавляющая часть инсультов в молодом возрасте связана с повышенной свертываемостью крови, надо избегать факторов, которые ее усугубляют. Это курение, большие дозы алкоголя и жирная пища. Женщины должны принимать гормональные контрацептивы с осторожностью и только после всестороннего обследования у гинеколога, включающего анализ крови на свертываемость.

Лечение состояний, сопровождающихся повышенной склонностью к тромбообразованию, направлено на снижение свертываемости крови с помощью антикоагулянтов. Их может выписать только врач! Если не проводить лечения, особенно если пациент уже перенес инсульт, повторные атаки приводят к очень тяжелому и распространенному поражению мозга. Раньше, когда причины инсультов у молодых людей были неизвестны, итогом быстро развивающегося процесса была смерть. Теперь пациенты, получающие антикоагулянты, живут нормальной жизнью. Если нарушения в системе крови уже привели к появлению тромбозов, будь то тромбофлебит варикозно расширенных вен, или инсульт, то препараты нужно принимать пожизненно. То же относится к пациентам с пороками сердца и нарушениями сердечного ритма, которые осложнились формированием и миграцией сгустков крови по сосудам.

И, наконец, необходимо вести здоровый образ жизни. Факторы риска инсульта точно такие же, как при других сосудистых заболеваниях: неблагоприятная наследственность, склонность к повышению артериального давления, неправильный липидный обмен. Они усугубляются частыми стрессами, неправильным питанием, злоупотреблением алкоголем и курением. Приходится выбирать между риском болезни и ранней смерти и отказом от табака, жирной и жареной пищи с обилием консервантов, злоупотреблением алкоголем. Здоровая сбалансированная диета, умеренная физическая нагрузка, релаксация (как способ борьбы со стрессом) и регулярный прием антикоагулянтов (по показаниям) сохранят и жизнь, и здоровье.

Подробнее о факторах и группах риска можно узнать на сайте федерального социально-образовательного проекта «Ф», где также можно получить онлайн консультацию у врача-невролога по интересующим вопросам.

Портал проекта www.stop-insult.ru является единой информационно-коммуникационной платформой для пациентов и их родственников, врачей и людей из «группы риска».