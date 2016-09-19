Здоровье
Источник: Американские СМИ
13:42, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Жертвам ожирения грозит старческое слабоумие

Ученые из Гарвардского университета доказали, что ожирение, курение и депрессия повышают риск болезни Альцгеймера.

Тщательное изучение здоровья глубоко пожилых людей, никак не затронутых старческим слабоумием, показало, что контроль над собственным весом может иметь определяющее значение в профилактике расстройства. Также одним из серьёзных факторов риска болезни Альцгеймера являются вредные привычки, включая курение.

Если еще в молодые годы человек воздерживается от сигарет и избыточного алкоголя, употребляя достаточное количество жирный рыбы, а также уделяет время физическим нагрузкам, то риск развития деменции снижается. Данное исследование показывает, что здоровый образ жизни является защитой от болезни Альцгеймера.

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