Современные дети не воспринимают овощи как пищу

Современные дети просто не воспринимают овощи в качестве продуктов питания, как установили латвийские исследователи.

Многочисленные исследования показывают, что в рационе современных детей недостает фруктов и овощей. Врачи из Латвии на основе опроса сотен маленьких пациентов выяснили, что многие дети даже не относят овощи к категории пищи, чего не скажешь о сладостях.

В лучшем случае, в их рационе присутствует помидоры и огурцы, а вот о каких-либо других продуктах вроде капусты, тыквы или баклажанов дети понятия не имеют. Также родители не объяснили им, почему вообще нужно есть овощи, и в чем заключается их польза.