Пища наша, или 8 продуктов для здорового пищеварения

Памятка Sobesednik.ru о восьми самых полезных и доступных видах продуктов.

Памятка для тех, кто решил проявить заботу о своем пищеварении: в этом хорошем деле вам помогут 8 простых и доступных продуктов.

Каши Поезные продукты, каши, кисломолочные,

Практически все каши, за исключением разве что манной, – это отличный источник необходимой кишечнику клетчатки. Причем их действие достаточно мягкое, чтобы не перегружать этот орган (да и другие тоже) лишней работой. При этом по витаминному составу каши – в числе самых важных для всего организма блюд.

+ Очень полезны крупы не только в виде каш, но и в виде супов.

Кисломолочное

Организм многих взрослых людей неспособен в полной мере усваивать лактозу – молочный сахар. Это не болезнь и не аллергия, а просто особенность, связанная с недостаточностью фермента лактазы. Проявляется она вздутием и диареей. Но молочное нужно. Адекватная замена ему – кисломолочные продукты, которые у людей с непереносимостью цельного молока неприятных реакций не вызывают.

+ Если молоко проблем не вызывает, отказываться от него не стоит – в некоторых случаях оно полезно даже при обострениях болезней ЖКТ.

Сухофрукты

Что такое сухофрукт? Это плод, лишенный влаги. Из него убрали всю воду, но остались витамины, органические кислоты и клетчатка – то, чем так полезны, в том числе для пищеварения, цельные фрукты. Еще в плюсах – легкий слабительный эффект, который дают многие сухофрукты. Однако о них нужно знать следующее: сухофрукты будут полезны, только если нет обострения какого-либо заболевания ЖКТ.

+ Не стоит забывать, что сахар при высушивании фруктов никуда не девается. Так что это довольно калорийная еда и требует осторожности, если есть проблемы с поджелудочной железой.

Хлеб грубого помола

Хлеб, который часто записывают в неполезные для пищеварения продукты, совершенно этого не заслуживает. Он нужен и важен, потому что это ценный с витаминной точки зрения продукт, к тому же источник клетчатки. Но тут все зависит от вида хлеба, и предпочтительнее тот, что испечен из муки грубого помола – цельнозерновой или ржаной. Белая очищенная в плане клетчатки не слишком поможет.

+ Для пищеварения полезнее вчерашний хлеб, а не свежий.

Листовые овощи



Листовые овощи – это шпинат, руккола, некоторые виды капусты (например китайская), сельдерей, а также множество видов зеленого салата и прочие «вершки». Не самые популярные у нас продукты, но чрезвычайно полезные: в них много железа и витаминов группы В, которые нужны пищеварительному тракту, их клетчатка нежна и щадит кишечник, а сами они создают в желудке ощущение наполненности, не перегружая его.

+ К листовым овощам относится ботва многих корнеплодов, которую употребляют в пищу, например свекольная. Сельдерей считается продуктом-обманкой: он умеет обманывать организм, снижая аппетит.

Мясо

Если какой-то из органов ЖКТ вдруг дает сбой, первая мысль: надо питаться полегче, то есть без мяса. И это неправильно: мясо нужно. Но легче и полезнее для органов пищеварения мясо молодых животных и белых сортов – кролик, телятина, индейка, курица. Его лучше не жарить или запекать, а варить, тушить, готовить на пару или в рубленом виде.

+ От мясных супов, решив заняться своим ЖКТ, отказываться не обязательно, но бульоны стоит обезжиривать.

Сладкие фрукты

В отличие от кислых видов фруктов, сладкие лишены свойства раздражать ЖКТ. У них мягкая и нежная клетчатка, не перегружающая кишечник, и нет способности вести себя агрессивно по отношению к слизистой желудка. Бананы, спелые персики, печеные яблоки и груши разрешаются даже при язвенной болезни и гастритах.

+ Полезнее те фрукты, что полностью созрели. Однако переспевших лучше избегать – они могут вызвать отравление.

Квашеная капуста

С капустой все не так просто: белокочанная в свежем виде – довольно агрессивная для ЖКТ пища. Это сильный стимулятор выработки соляной кислоты, а клетчатка капусты довольно груба и может вызывать неприятные эффекты. Но квашеная капуста действует на кишечник благотворно: содержащаяся в ней молочная кислота, например, подавляет рост вредной микрофлоры, а клетчатка способствует росту полезной. Такой вот интересный тандем.

+ Белокочанная капуста входит в состав салата, который называют «щеткой» за ударное количество клетчатки и едят в целях похудения. Кроме капусты, туда добавляют мелко нашинкованные морковку, сырую свеклу, редьку и чернослив, а заправляют оливковым маслом с яблочным уксусом. Такая пища, конечно, подходит только для тех, у кого нет проблем с ЖКТ.