Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:30, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Любителям гладить и целовать кошек может грозить лихорадка

Кошки для здоровья человека представляют большую опасность, чем это принято считать, как установили эксперты из США.

Исследователи американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний внимательно проанализировали статистику по заболеваниям, причиной которых оказались кошки. Выяснилось, что число пострадавших из-за действий этих домашних любимцев значительно выше, чем это принято считать

Так, доказано, что кошачьи царапины нередко вызывают лихорадку и высокую температуру, становясь причиной опасных инфекций. В некоторых случаях подобные инфекции могут приводить к летальному исходу. Эксперты советуют не целовать животных и тщательно мыть руки после контакта с ними.

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