Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:08, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Хронический недосып делает человека смертельно опасным

Американские ученые выяснили, что хроническая нехватка сна может сделать человека опасным для общества.

Эксперименты, проведенные исследователями из США, показали, что дефицит сна меняет скорость реакции человека на внешние обстоятельства. Наблюдения с помощью томографа позволили установить, что мозг невысыпающегося человека в состоянии бодрствования как бы дремлет, из-за чего его реакции и замедляются.

Это особенно опасно, если подобный человек управляет любым транспортным средством либо находится на каком-либо объекте, нехватка контроля над которым может привести к тяжелым последствиям. Нечего и говорить про опасность замедленных реакций у лечащих врачей.

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Владимиров Алексей

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