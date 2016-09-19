Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:36, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Фармацевтов обязали публиковать результаты неудачных опытов

Отныне фармацевтические компании США обязаны публиковать результаты всех клинических исследований, включая и неудачные.

Министерство здравоохранения США ужесточило требования к регистрации клинических исследований, и теперь фармацевтические компании будут обязаны сообщать о результатах всех без исключения работ. А это значит, что даже неудачные клинические исследования будут опубликованы.

В настоящее время каждое третье клиническое исследование нового лекарства с участием людей заканчиваются неудачей, но результаты работ скрываются от публики. Кроме того, фармацевтические компании также обязали сообщать о побочных эффектах при испытаниях новых препаратов, если они наблюдались в более чем в 5% случаев.

читайте также:Российских ученых заставят показывать свои исследования ФСБ перед публикацией
Опасно ли новое требование ФСБ к исследованиям ученых
Российских ученых заставят показывать свои исследования ФСБ перед публикацией. Происходящее мы попросили прокомментировать академика РАН »

читайте также:Во сне система контроля разума притупляется
Как тело и сон влияют на мозг: результаты новых исследований
Мозг помогает нам познавать окружающий мир, чутко реагируя на все вокруг. А как взаимодействуют с ним тело и сон? »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

После выборов. Два варианта новой Думы – худший и лучший
17:03, 19 Сентября 2016
Эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников дал прогноз, какой будет российская Дума после выборов 18 сентября
»
Киноведы из РФ далеки от "Эмми" и предпочитают "наше отечественное"
16:55, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал у киноведов, почему они предпочитают отечественное кино даже знаменитой премии «Эмми»
»
Поезда на "Красной" перестали ходить в сторону центра
16:33, 19 Сентября 2016
19 сентября на Сокольнической линии Московского метрополитена примерно в 16:00 перестали ходить поезда в сторону центра
»