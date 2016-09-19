Фармацевтов обязали публиковать результаты неудачных опытов

Отныне фармацевтические компании США обязаны публиковать результаты всех клинических исследований, включая и неудачные.

Министерство здравоохранения США ужесточило требования к регистрации клинических исследований, и теперь фармацевтические компании будут обязаны сообщать о результатах всех без исключения работ. А это значит, что даже неудачные клинические исследования будут опубликованы.

В настоящее время каждое третье клиническое исследование нового лекарства с участием людей заканчиваются неудачей, но результаты работ скрываются от публики. Кроме того, фармацевтические компании также обязали сообщать о побочных эффектах при испытаниях новых препаратов, если они наблюдались в более чем в 5% случаев.