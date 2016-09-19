8 анализов для здорового живота

Существуют специальные анализы и исследования, которые помогают оценить работу органов пищеварения. Их много, и зачастую, чтобы получить полную картину, приходится пройти через все. Вот что может назначить врач.

Печеночные пробы

Для чего:

оценка работы печени

Так называемые печеночные пробы – это часть биохимического анализа крови. Назначают его часто, проверить таким образом можно несколько десятков показателей, однако врачи выбирают лишь те, которые необходимы конкретному пациенту. Среди того, что входит в биохимию крови – АлТ, АсТ, общий билирубин, щелочная фосфатаза, липаза, альбумин и т.д. Всего печеночных показателей чуть больше 10.

pH-метрия

Для чего:

определение кислотности желудочного сока

Это исследование может быть частью гастроскопии, а может выполняться отдельно – экспресс-методом или более длительно, от нескольких часов до суток. Кислотность измеряют в разных отделах желудка, а также в пищеводе и 12-перстной кишке. В том случае, если pH измеряют в течение суток, это делается с помощью тоненького зонда, который вводится через нос – он не мешает заниматься обычными делами, от пациента требуется только записывать, что он ест, как себя чувствует, чем занимается. Это позволяет не только определить кислотность, но и узнать, как ведет себя желудок пациента в разное время суток и в разных условиях, как действуют лекарства, которые он принимает, какое питание ему предпочтительнее и пр.

Гастроскопия

Для чего:

осмотр пищевода и желудка изнутри, забор ткани на исследование

Полное название этого исследования выговорить под силу разве что врачу: эзофагогастродуоденоскопия. Нужды в употреблении столь мудреного термина нет, все знают его как гастроскопию или ЭГДС. Исследование, в ходе которого приходится глотать гибкий шланг с камерой на конце, – не из приятных, но совершенно необходимо, потому что это самый простой и эффективный способ заглянуть внутрь пищеварительного тракта. С помощью камеры врач может внимательно осмотреть слизистую пищевода, желудка и 12-перстной кишки и, если попадется что-то подозрительное, сразу отщипнуть кусочек тканей на исследование.

Колоноскопия

Для чего:

осмотр кишечника

Колоноскопия похожа на гастроскопию – это исследование органа (в данном случае кишечника) с помощью камеры изнутри. К сожалению, процедура не просто неприятная, но и довольно болезненная, из-за чего в некоторых клиниках колоноскопию делают под наркозом. Но важность этого исследования переоценить невозможно: по сути, это единственный надежный способ узнать, что же происходит в отдаленных участках кишечника. В случае с опухолями ранняя колоноскопия реально может спасти жизнь.

Дыхательный тест

Для чего:

выявление хеликобактера

Зловредную хеликобактер пилори можно обнаружить тремя разными способами. Для этого делается анализ венозной крови, берут содержимое желудка на исследование или проводят уреазный тест – так называемый дыхательный. В третьем случае пациент должен сделать выдох в пробирку, потом, выпив специальный препарат мочевины, повторить его еще раз – на 30-й минуте. Хеликобактер расщепляет мочевину, образуя углерод, – так его и вычисляют.

УЗИ

Для чего:

выявление образований в органах

Пожалуй, самый простой для пациента и нетравматичный способ узнать, что же творится в животе. Все, что нужно – это прийти на ультразвук натощак. Однако из всех органов пищеварения с помощью УЗИ можно осмотреть лишь несколько – печень, желчный пузырь и часть поджелудочной железы. Полые органы, к которым относятся желудок и кишечник, таким образом обследовать не удастся. УЗИ показывает размер органа, его структуру, наличие образований – так можно понять, нет ли воспаления, камней, опухолей и пр., что нуждается в лечении.

Анализ на скрытую кровь

Для чего:

выявление внутренних кровотечений пищеварительного тракта

Увидев на туалетной бумаге кровь, любой испугается и скорее всего побежит к врачу. Однако бывают ситуации, когда кровотечение есть, но никак не проявляется. Так бывает при язвенной болезни, эрозиях пищевода, воспалениях в кишечнике, полипах, онкологии – вариантов много, и все они очень серьезны. Чтобы выявить такое кровотечение, делается анализ кала на скрытую кровь. При исследовании медработник может обнаружить даже самые мелкие частички крови.

Копрограмма

Для чего:

оценка работы органов пищеварения

С помощью этого анализа можно сделать выводы сразу о нескольких процессах в ЖКТ: например, насколько хорошо органы справляются с пищеварением, нет ли воспаления в кишечнике, в норме ли печень и пр. Например, если в кале находят крахмал, это повод подозревать проблемы в тонком кишечнике, если нейтральный жир – причину ищут в поджелудочной железе, если мышечные волокна – проверяют функцию желудка. Копрограмма – своего рода аналог клинического анализа крови, только исследуется, так сказать, конечный продукт пищеварения. Правда, к нему нужно специально готовиться: в частности, рекомендуется диета без мяса, отменяются некоторые лекарства, а сам анализ делается через несколько дней после каких-либо манипуляций с кишечником.

Кстати

Современная медицина, придерживающаяся принципов доказательности, считает популярный в прошлом анализ на дисбактериоз пустой тратой времени и денег. Выяснение, какая микрофлора и в каком количестве обитает в кишечнике, не имеет смысла, так как неизвестно, сколько ее должно быть – понятия нормы тут относительны. Кроме того, по анализу кала оценить состав флоры всего кишечника просто невозможно. Кстати, в официальных классификаторах болезней такого диагноза, как дисбактериоз, вообще нет.

В некоторых случаях вместо колоноскопии проводят похожее исследование – ректороманоскопию. В этом случае с помощью зонда осматривают лишь около 35 см кишечника – прямую и часть сигмовидной кишки. Это исследование назначают в основном при жалобах, характерных для геморроя. Однако с помощью ректороманоскопа можно проверить кишечник не только на узлы, но и на полипы, опухоли и пр. Процедура проводится быстрее, чем полная колоноскопия, и переносится легче, однако и к ней тоже надо готовиться – необходимо полное очищение кишечника.