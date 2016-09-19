7 самых неожиданных последствий нехватки сна для здоровья

Американские эксперты назвали 7 неожиданных последствий для здоровья, к которым приводит нехватка сна.

Многим из нас кажется, что мы знаем все о вреде нехватки сна для здоровья вроде замедленной реакции, проблемах с памятью, мешками под глазами, морщин и ощущения сонливости. Как уже сообщал Sobesednik.ru, недавно американские ученые выяснили, что хронический дефицит сна делает человека опасным для общества. А вот и несколько совершенно неожиданных последствий постоянного недосыпания, о которых мало кто слышал.

Вечное чувство голода

Если вы весь день тянетесь к холодильнику, но никак не можете утолить голод, то не вините в этом недостаточно развитую силу воли. Вполне возможно, что вы просто не высыпаетесь. Еще в 2010 году ученые доказали, что хроническая нехватка сна повышает уровень гормона голода грелина. Кстати недосып побуждает человека набрасываться на продукты, содержащие высокое количество углеводов и калорий.

Сентиментальность

Вы когда-нибудь замечали, что слезливый сериал или телешоу вызывает в вас приступ сентиментальности, требующий использования носового платка? Если это может быть объяснимо у женщин, то причиной подобной сентиментальности у мужчин часто бывает нехватка сна, как установили исследователи еще в 2007 году. Они доказали, что невысыпающиеся люди на 60% более активно реагируют на негативные и расстраивающие их образы. Не получающий достаточного отдыха мозг просто не способен быстро и правильно перерабатывать эмоциональные впечатления.

Проблемы с вниманием и памятью

Очень легко винить в подобных проблемах годы или стресс на работе, но часто их причина кроется в малом количестве часов, выделяемых человеком на сон. Нехватка сна неоднократно связывалась с целым рядом когнитивных проблем, включая недостаточную внимательность, низкую концентрацию и забывчивость, а также трудности с обучением.

Постоянные простуды

Еще одно неожиданное последствие нехватки сна заключается в большей уязвимости человека перед простудными заболеваниями. В 2009 году ученые доказали, что люди, которые спят менее 7 часов по ночам, в три раза чаще простужаются, по сравнению с теми, кто спит не менее 8 часов.

Неуклюжесть

Вначале вы проливается молоко на пол, потом толкаете коллегу по работе, а затем пытаетесь войти в закрытую стеклянную дверь. Это связано с замедленностью некоторых моторных навыков, которая может объясняться, в том числе и хронической нехваткой сна.

Низкое либидо

Если у вас или у вашего партнера никак не может появиться подходящее настроение для интимных радостей, то, возможно, пришла пора уделять несколько большее количество времени сну. Исследователи выяснили, что нехватка сна одинаково снижает интерес к сексу у мужчин и у женщин.

Ускоренное старение

Для многих представительниц прекрасного пола это самый пугающий итог дефицита сна. Тем важнее для современных женщин высыпаться, ведь в противном случае все начнется с появления морщин и неприятного цвета кожи, а закончится проблемами с зубами и волосами. Нехватка сна значительно ускоряет естественные процессы старения, так как именно во сне наш организм восстанавливает все свои повреждения, вырабатывая, в том числе и новую кожу взамен старой.