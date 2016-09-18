Здоровье
Источник: Зарубежные СМИ
10:55, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Люди с раком груди и простаты живут дольше всех онкобольных

Ученые выяснили, что у больных раком кожи, груди или предстательной железы наибольшие шансы прожить лишние 10 лет.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что от рака кожи может помочь кофе.

Как сообщили зарубежные СМИ, ученые из Британии пришли к выводу, что при своевременной постановке диагноза и необходимом лечении 89% онкобольных могут жить с заболеванием порядка 10 лет. При этом показатели выживаемости больных раком за последние 40 лет выросли.

По данным исследований, наибольшие шансы прожить дольше имеют больные раком кожи, женщины с раком груди и мужчины с раком предстательной железы (простаты). Выживаемость больных раком мозга и легких ниже. Самая низкая выживаемость среди пациентов с раком поджелудочной железы.

Отмечается, что сделать жизнь больных онкологией дольше помогают новые препараты и современные методы диагностики онкологических заболеваний.

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