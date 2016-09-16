Ученые разрешили лечить грипп сладкими продуктами питания

Хотят сахар и вреден для организма, ученым удалось обнаружить один плюс сладостей — их способность бороться с гриппом.

Исследователи из Йельского университета выяснили, что продукты питания, содержащие большое количество сахара, снижают летальность в группе мышей с вирусом гриппа. Оказалось, что глюкоза стимулирует сигнальные пути интерферона, которые отвечают за препятствие распространения вируса в организме.

Таким образом доказано, что сладкая пища не только может, но и должна употребляться при вирусных инфекциях, но не при бактериальных. Эксперименты показали, что при заражении листериями мыши чаще умирали, получая сахар.