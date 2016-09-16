Топ-10 малоизвестных фактов о гриппе

Прививка от гриппа не способна обеспечить стопроцентную защиту, но она весьма эффективна

Остается не так много времени до начала новой эпидемии гриппа, и вот несколько фактов, связанных с этой болезнью.

Сотни тысяч россиян скоро столкнутся с гриппом, эта вирусная инфекция не щадит ни взрослых, ни детей. Как уже сообщал Sobesednik.ru, ученые выяснили, что сладкая пища поможет в лечении гриппа.

Но следует ли нам делать прививки, к которым уже призывают врачи и власти, и насколько заразным в действительности является пациент с гриппом? Эксперты сайта Еverydayhealth.com озвучили 10 малоизвестных фактов, касающихся весьма распространенного заболевания.

1. Гриппом можно заразиться и после прививки. По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний США, от 70% до 90% прививок от гриппа эффективны. Таким образом, шансы на заражение этим вирусом даже после укола составляют от 10% до 30%. Эффективность прививки определяется двумя факторами — иммунным статусом человека и тем, насколько похож штамм вируса, проникший в организм, на тот, против которого и создавалась прививка.

2. Заражать окружающих может внешне здоровый человек. Передавать вирус другим могут даже внешне здоровые люди, которые понятия не имеют о том, что сами заразились. Дело в том, что от проникновения вируса в организм до появления характерных симптомов может пройти до 7 дней.

3. Можно попросить о прививке без ртути. На протяжении последних десятков лет для предотвращения распространения гриппа использовались вакцины на основе тиомерсала — консерванта на основе ртути. Хотя многочисленные исследования показали, что содержание этого вещества в вакцинах ничтожно мало для нанесения какого-либо вреда здоровью, все равно вы можете заказать другие вакцины.

4. Вирус может путешествовать по воздуху на расстояние до трех метров. Если вы видите человека с характерными симптомами гриппа, то сохраняйте дистанцию от него. Жертва гриппа, которая кашляет, чихает или даже разговаривает, может распространять частички вируса на три метра вокруг себя.

5. Мойте руки правильно. Мытье рук является наиболее эффективной профилактикой передачи вируса гриппа после вакцины, но очень важно мыть руки правильно. Используйте теплую воду, втирайте мыло в руки 15-20 секунд и используйте бумажные полотенца, если это возможно.

6. Прививка может быть проведена без укола. У некоторых людей имеется сильный страх уколов, из-за которого они не делают себе прививки от гриппа. Вакцину от гриппа на основе назального спрея можно применять среди людей в возрасте от двух лет до 49.

7. Повышенная дозировка вакцины полезна для людей старше 65. Пожилые люди вполне подходят для получения повышенных дозировок вакцины. Считается, что с возрастом иммунная система ослабевает, что увеличивает риск осложнений, вызванных гриппом. Чем выше доза вакцины, тем более крепким будет иммунитет пожилого человека к вирусу.

8. С гриппом можно заниматься физкультурой — но осторожно. Состояние покоя необходимо для преодоления гриппа, но это не исключает некоторую физическую активность при умеренных его симптомах. Прислушивайтесь к собственному телу, которое обязательно подскажет, если вы перетренировались или вам необходим отдых.

9. Бабушкины средства могут помочь. Хотя никакие научные исследования не подтвердили эффективность некоторых народных средств, нет никакой причины отказываться от чашки куриного бульона. По данным ученых из клиники Майо, этот суп выступает в роли противовоспалительного лекарства, которое ускоряет отток слизи, что облегчает симптомы насморка. Можно полоскать рот соленой водой трижды в день и даже проходить через ингаляцию.

10. Некоторые безрецептурные назальные спреи вызывают зависимость. Ряд назальных спреев эффективно пробивает наши носы и избавляет их от заложенности, но эти спреи относятся к сосудорасширяющим препаратам, которые могут вызывать зависимость: нос будет забиваться вновь и вновь, требуя использования того же спрея. В качестве альтернативы можно попробовать препараты на основе соляных растворов.