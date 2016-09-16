Так ли полезны фреши, как нам кажется?

Выбирая между осветленным соком и тем, что содержит мякоть, отдайте предпочтение второму

Sobesednik.ru выяснил, для кого полезны, а кому противопоказаны свежевыжатые соки.

Что мы знаем про соки? Что они вкусны и вроде как полезны – в них как минимум есть витамины. Но для полноты картины любителям фрешей стоит знать и о негативных свойствах этого продукта.

АППЕТИТ. Помните рекомендацию врачей пить свежевыжатые соки примерно за полчаса до еды? Объясняется она тем, что фреши отнюдь не снижают аппетит, как хочется верить худеющим, а совсем наоборот: после стакана свежевыжатого сока может возникнуть желание основательно поесть – как раз примерно через 30 минут.

САХАР. Соки – это еда. Более того, это десерт. Фруктовые соки очень калорийны, и тут сравнивать стакан яблочного фреша с одним яблоком не стоит, потому что вряд ли кто-то может съесть за раз столько плодов, сколько требуется для одной порции сока. А большое количество углеводов – это нагрузка на поджелудочную железу.

РАЗДРАЖАЮЩИЕ СВОЙСТВА. Практически все фреши могут раздражать слизистую желудка – именно поэтому врачи не рекомендуют пить соки натощак. С этим же связан и совет разбавлять некоторые виды соков. Сокоманию не одобряют и стоматологи, которые предупреждают о способности фрешей ослаблять эмаль зубов: в соках много органических кислот.

НЕТ КЛЕТЧАТКИ. Апельсиновый сок – это не замена апельсину. В нем практически нет растительных волокон, которые являются самым ценным, что есть в овощах и фруктах. Потому всегда лучше съесть плод в натуральном виде, чем выпить сок из него.

Выбирая между осветленным соком и тем, что содержит мякоть, отдайте предпочтение второму. У него: 1) больше клетчатки, 2) ниже гликемический индекс – то есть он содержит меньше быстроусво­яемых углеводов и это меньше сказывается на весе.