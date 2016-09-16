Созданная учеными карта эмоций раскроет тайны работы мозга

Исследователи из США использовали магнитно-резонансную томографию для считывания человеческих эмоций и измерения чувств.

Американские ученые из Университета Дьюка создают карту эмоций человека с помощью сканирования мозга многих десятков добровольцев. МРТ-снимки производятся в тот момент, когда люди испытывают разного рода сильные эмоции во время просмотра специфических фотографий и фильмов.

Исследование человеческого мозга и составление подобной карты станет ценным подспорьем для работы психиатров и психологов. Наука получит понимание того, какие реакции мозга являются нормальными в тех или иных условиях, а какие могут говорить о патологиях.