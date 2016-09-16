Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:25, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Для защиты от самого опасного рака кожи требуется кофе

Умеренное употребление кофе способствует защите от злокачественной меланомы — наиболее опасной разновидности рака кожи.

Хотя чрезмерное употребление кофе вредно для сердечно-сосудистой системы, небольшое количество этого напитка благотворно для здоровья человека, как установили ученые из Национального института рака в США. В частности, они выяснили, что среди любителей кофе реже встречаются жертвы злокачественной меланомы.

Это наиболее агрессивная и самая смертоносная разновидность рака кожи, который во всех прочих случаях очень хорошо поддается лечению. Ученые полагают, что тонизирующие свойства напитка и оказывают то самое защитное воздействие.

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