Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:44, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Америку назвали страной с самыми дорогими в мире родами

Журнал The Lancet назвал Америку страной, где роды обойдутся в самую значительную сумму среди всех развитых государств.

Так, за традиционные роды в США, в среднем, придется выложить $10 232, а за плановое кесарево сечение — $15 500. При этом стоимость экстренного кесарева сечения будет еще выше, так как оно проводится по неотложным медицинским показаниям и требует больших усилий от врачей.

На второй строчке этого списка Австралия, где необходимо заплатить $6 775 за традиционные роды и $10 500 за плановое кесарево сечение. Отметим, что рожденный на территории США ребенок автоматически получает гражданство страны, поэтому рожать там стремятся многие российские знаменитости.

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