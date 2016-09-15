Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:20, 15 Сентября 2016 Версия для печати

"Таблетки для похудения" подавят активность одного гена

Американские ученые открыли ген, подавляющий тягу к перееданию, что может стать основой создания таблеток для похудения.

Эксперименты показали, что в случае отсутствия или блокирования гена Rap1 происходит более эффективное расщепление жира. Одну группу мышей исследователи генетически модифицировали для того, чтобы в их организме вообще отсутствовал этот ген, а у другой группы его активность подавили с помощью специальных лекарств.

В обоих случаях мыши на жирной диете не демонстрировали признаков переедания, а это позволяет говорить о возможности создания по-настоящему эффективных таблеток для похудения. Данный ген проявляет свою активность в нейронах гипоталамуса, он также отвечает за формирование памяти и процесс обучения.

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