Нервные клетки будут восстанавливать и заставлять трудиться

Давно принято считать, что нервные клетки не восстанавливаются, однако американские ученые опровергли это утверждение.

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон создали препарат, который повторяет свойства передающих сигналы в нейроны аксонов. Данные вещества оживляют омертвевшие клетки, принуждая их снова активироваться и работать в течение длительного периода.

Теоретический этот препарат поможет людям, страдающим от тяжелых болезней головного и спинного мозга, вызванных отмиранием нейронов. Однако ученым еще необходимо выяснить, как побороть побочные эффекты, развивающиеся под воздействием данного лекарства.