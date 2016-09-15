Аспирину как средству от рака нашли замену

Считается, что профилактики рака не существует – ничего конкретного, кроме абстрактного совета вести здоровый образ жизни, медицина пока предложить не может. Однако некоторое время назад ученые все-таки назвали вещество, которое, по их данным, реально снижает риск онкологии.

Вещество это всем прекрасно известно: речь идет об ацетилсалициловой кислоте. Что аспирин может снижать вероятность развития рака, ученые предполагали давно. И вот недавно в авторитетном медицинском журнале The Lancet были опубликованы новые исследования, которые это подтвердили. Группа врачей под руководством профессора Оксфордского университета Питера Ротвелла выяснила, что прием малых доз аспирина, например, за 3 года снижает риск рака на 25 процентов, а вероятность метастазов – на 50.

– Противоопухолевые свойства ацетилсалициловой кислоты ученые объясняют ее способностью разжижать кровь, уменьшая застойные явления, и активировать фермент АМР-киназу, – объясняет кандидат медицинских наук, онколог Ольга Мельникова, независимый эксперт НП «Равное право на жизнь». – Этот фермент регулирует рост и деление клеток. Есть теория, что опухоль – это поломанные клетки, которые организм должен узнать, расщепить и удалить. Профилактический прием аспирина в течение долгого времени действительно может снижать риск онкологии, в частности желудочно-кишечного тракта. Однако у некоторых людей препарат может вызвать желудочное кровотечение. Поэтому, если врач назначает профилактический прием аспирина, он обязательно должен обследовать пациента на язвенную болезнь.

Впрочем, того же эффекта можно добиться и другим способом – например занявшись спортом. Интенсивная физическая нагрузка тоже активирует АМР-киназу, снижая риск рака. Не случайно, когда врачей просят рассказать о профилактике онкологии, они всегда упоминают ходьбу, бег, плавание и прочую физкультуру, которую, в отличие от лекарств, «можно всем». Тот же профессор Ротвелл, комментируя свое открытие, посоветовал сначала заняться спортом и бросить курить, прежде чем требовать от врача рецепт на профилактический аспирин.