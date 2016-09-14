Правильные продукты помогают детям быстрее учиться читать

Правильное питание укрепляет не только здоровье ребенка, но и его навыки чтения, как выяснили ученые.

Исследователи из Европейского центра микробиологии в течение длительного времени наблюдали за 300 детьми, чтобы установить связь между правильным питанием и навыками к чтению. Половина добровольцев получала исключительно полезные для здоровья продукты, а вторая половина питалась в более привычном для современных детей режиме — с большим количеством сладостей, газировки и фастфуда.

Оказалось, что присутствие в рационе фруктов и овощей, рыбы, а также цельнозерновых продуктов укрепляет навыки чтения в несколько раз быстрее, чем менее полезный для детского здоровья рацион. Исследователи полагают, что правильное питание стимулирует работу мозга за счет укрепления нейронов.